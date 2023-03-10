Полиция обнародовала выводы экспертиз по смерти 14-летней украинки в Британии

Март, 10 в 19:02

Британская полиция обнародовала выводы экспертиз относительно смерти 14-летней украинки Альбины Евко, тело которой нашли на пляже Долиш. По данным следствия смерть подростка не была насильственной.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

– Следствие получило результаты экспертиз. По предварительным выводам, смерть девочки не была насильственной. После патологоанатомического исследования полиция Девона и Корнуолла заявила, что может подтвердить отсутствие причастности третьих лиц к смерти Альбины. Эта смерть не вызывает подозрений, – пишет издание.

Инспектор Бекки Дэвис рассказала, что полиция проверила камеры видеонаблюдения, телефон девочки, а также провели ряд экспертиз. Доказательств насильственной смерти, или вмешательства третьих лиц в эту смерть не найдено.

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Альбина приехала в Великобританию после полномасштабного российского вторжения с матерью Инной Евко. Как отметила инспектор, девочка очень хорошо устроилась в Великобритании после переезда из Украины, ей нравилось жить у моря и быть частью новой семьи.

– Она нашла хороших друзей, как украинцев, так и британцев, ей нравилось учиться, и местные хорошо с ней обращались. Мы сообщили ближайшим родственникам Альбины о выводах экспертизы и просим уважать их конфиденциальность в такое трудное время, — отметила Дэвис.

Напомним, 14-летнюю Альбину нашли без сознания на пляже Долиш после того, как родные сообщили о ее исчезновении.

Девочку доставили вертолетом в больницу, медики сделали все возможное, но она умерла.

Фото: полиция Девона