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На пляжі у Британії знайшли непритомною 14-річну українку: МЗС з’ясовує обставини смерті

Валентина Летяк, редакторка стрічки
МЗС України
Фото: Depositphotos

Британська поліція розслідує обставини загибелі 14-річної громадянки України, яку у вихідні знайшли непритомною на пляжі у графстві Девон.

Дівчину доправили до лікарні, але, на жаль, вона померла.

У місцевій поліції розповіли, що ввечері в суботу, 4 березня, отримали виклик про зникнення неповнолітньої українки. До пошуків залучали гелікоптери та берегову охорону.

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Обставини загибелі поки що невідомі, розслідування триває.

В МЗС України вже знають про смерть української громадянки в графстві Девон у Сполученому Королівстві.

– Українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин, встановлює зв’язок із рідними. Причини смерті має визначити розслідування, яке розпочалося, – заявили у пресслужбі відомства.

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