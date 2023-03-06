На пляжі у Британії знайшли непритомною 14-річну українку: МЗС з’ясовує обставини смерті
Британська поліція розслідує обставини загибелі 14-річної громадянки України, яку у вихідні знайшли непритомною на пляжі у графстві Девон.
Дівчину доправили до лікарні, але, на жаль, вона померла.
У місцевій поліції розповіли, що ввечері в суботу, 4 березня, отримали виклик про зникнення неповнолітньої українки. До пошуків залучали гелікоптери та берегову охорону.
Обставини загибелі поки що невідомі, розслідування триває.
Police are investigating the circumstances surrounding the death of a 14-year-old girl in Dawlish over the weekend. #LatestNews pic.twitter.com/mdGaHq1XPL
— Devon & Cornwall Police (@DC_Police) March 6, 2023
В МЗС України вже знають про смерть української громадянки в графстві Девон у Сполученому Королівстві.
– Українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин, встановлює зв’язок із рідними. Причини смерті має визначити розслідування, яке розпочалося, – заявили у пресслужбі відомства.