Британська поліція розслідує обставини загибелі 14-річної громадянки України, яку у вихідні знайшли непритомною на пляжі у графстві Девон.

Дівчину доправили до лікарні, але, на жаль, вона померла.

У місцевій поліції розповіли, що ввечері в суботу, 4 березня, отримали виклик про зникнення неповнолітньої українки. До пошуків залучали гелікоптери та берегову охорону.

Обставини загибелі поки що невідомі, розслідування триває.

Police are investigating the circumstances surrounding the death of a 14-year-old girl in Dawlish over the weekend. #LatestNews pic.twitter.com/mdGaHq1XPL

— Devon & Cornwall Police (@DC_Police) March 6, 2023