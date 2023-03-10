Поліція оприлюднила висновки експертиз щодо смерті 14-річної українки у Британії

Березень, 10 в 19:02

Британська поліція оприлюднила висновки експертиз щодо смерті 14-річної українки Альбіни Євко, тіло якої знайшли на пляжі Доліш. За даними слідства, смерть підлітка не була насильницькою.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

– Слідство отримало результати експертиз. За попередніми висновками, смерть дівчинки не була насильницькою. Після патологоанатомічного дослідження поліція Девона і Корнуолла заявила, що може підтвердити відсутність причетності третіх осіб до смерті Альбіни. Ця смерть не викликає підозр, – пише видання.

Інспекторка Беккі Девіс розповіла, що поліція перевірила камери відеоспостереження, телефон дівчинки, а також провели низку експертиз. Доказів насильницької смерті, чи втручання третіх осіб до цієї смерті, не знайдено.

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Альбіна приїхала до Великої Британії після повномасштабного російського вторгнення з матір’ю Інною Євко. Як зазначила інспекторка, дівчинка дуже добре влаштувалася у Великій Британії після переїзду з України, їй подобалося жити біля моря та бути частиною нової сім’ї.

– Вона знайшла гарних друзів, як українців, так і британців, їй подобалося навчатися, і місцеві добре з нею поводилися. Ми повідомили найближчих родичів Альбіни про висновки експертизи та просимо поважати їхню конфіденційність у такий важкий час, – зазначила Девіс.

Нагадаємо, 14-річну Альбіну знайшли непритомною на пляжі Доліш після того, як рідні повідомили про її зникнення. Дівчинку доправили вертольотом до лікарні, медики зробили все можливе, але вона померла.

Фото: поліція Девона