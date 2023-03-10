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Факты / Происшествия

В немецком Гамбурге произошла стрельба, ранена украинка

Марта Бондаренко, редактор ленты
В немецком Гамбурге произошла стрельба, ранена украинка
Фото: Pixabay

В немецком городе Гамбург произошла стрельба в молитвенном доме, ранения получила гражданка Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Сейчас украинке оказывают необходимую медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

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По словам спикера, в ближайшее время украинский консул посетит больницу, чтобы предоставить нашей гражданке консульскую помощь.

– Генеральное консульство Украины в Гамбурге взаимодействует с немецкими правоохранителями в контексте расследования нападения, устанавливает связь с родными пострадавшей, – отметил Олег Николенко.

Британское издание The Guardian пишет, что трагедия произошла в четверг вечером в молитвенном доме свидетелей Иеговы.

Злоумышленник открыл стрельбу, убив четырех мужчин и двух женщин в возрасте от 33 до 60 лет, а также семимесячный плод. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них – серьезные.

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Стрелок покончил с собой из своего оружия, когда полицейские догнали его и пытались уговорить сдаться.

– Он бывший член свидетелей Иеговы, который добровольно покинул общину около полутора лет назад, но, очевидно, не на хороших условиях, – сказал Томас Радсцувайт, глава службы государственной безопасности Гамбурга.

Подозреваемый имел разрешение на оружие и законно владел пистолетом Heckler and Koch P30.

В феврале этого года полиция Гамбурга получила анонимное письмо, в котором высказывалось предположение, что 35-летний бизнес-консультант Филипп Ф. страдает психическим расстройством, но при этом владеет оружием.

Полицейские наведались к мужчине, но он их убедил, что причин для беспокойства нет.

Начальник полиции Ральф Мартин Майер заявил на пресс-конференции, что не было никаких законных оснований для изъятия у мужчины оружия.

Источник: The Guardian
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