Март, 10 в 13:58

В селе Ищенка Великоалександровской общины, что в Херсонской области, люди на машине наехали на российскую мину и подорвались.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Инцидент произошел в поле. Пострадавших четверо — двое из них погибли, еще двое — получили ранения.

Сейчас смотрят

Мужчину и женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы, многочисленные ожоги и переломы. Сейчас медики борются за их жизни.

В областной военной администрации отмечают, что люди очень часто пренебрегают запретом передвигаться по территориям, особенно там, где еще не работали саперы.

— Помните: зоной повышенной опасности являются поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не стоит рисковать собой, какой бы большой ни была необходимость посетить такие места! — отмечают в Херсонской ОГА.

Напомним, что 3 марта российские оккупанты обстреляли село Томарино Бериславского района Херсонщины. Ранения получил тракторист, который впоследствии скончался.

Кроме того, российские военные сбросили с дрона снаряды на людей, которые получали гуманитарную помощь. Среди раненых 16-летний парень.