В селе Херсонской области автомобиль подорвался на мине: два человека погибли
В селе Ищенка Великоалександровской общины, что в Херсонской области, люди на машине наехали на российскую мину и подорвались.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Инцидент произошел в поле. Пострадавших четверо — двое из них погибли, еще двое — получили ранения.
Мужчину и женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы, многочисленные ожоги и переломы. Сейчас медики борются за их жизни.
В областной военной администрации отмечают, что люди очень часто пренебрегают запретом передвигаться по территориям, особенно там, где еще не работали саперы.
— Помните: зоной повышенной опасности являются поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не стоит рисковать собой, какой бы большой ни была необходимость посетить такие места! — отмечают в Херсонской ОГА.
Напомним, что 3 марта российские оккупанты обстреляли село Томарино Бериславского района Херсонщины. Ранения получил тракторист, который впоследствии скончался.
Кроме того, российские военные сбросили с дрона снаряды на людей, которые получали гуманитарную помощь. Среди раненых 16-летний парень.