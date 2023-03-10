Березень, 10 в 13:58

У селі Іщенка Великоолександрівської громади, що на Херсонщині, люди автівкою наїхали на російську міну та підірвалися.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Інцидент стався у полі. Постраждалих четверо – двоє з них загинули, ще двоє – дістали поранення.

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Чоловіка та жінку у важкому стані госпіталізували. У обох діагностували мінно-вибухові травми, численні опіки та перелами. Наразі медики борються за їхні життя.

В обласній військовій адміністрації наголошують, що люди дуже часто нехтують забороною пересуватися територіями, особливо там, де ще не працювали сапери.

– Пам’ятайте: зоною підвищеної небезпеки є поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не варто ризикувати собою, якою б великою не була необхідність відвідати такі місця! – наголошують в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що 3 березня російські окупанти обстріляли село Томарине Бериславського району Херсонщини. Поранення отримав тракторист, який згодом помер.

Крім того, російські військові скинули з дрона снаряди на людей, які отримували гуманітарну допомогу. Серед поранених 16-річний хлопець.