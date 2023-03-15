Март, 15 в 10:37

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одного российского агента в ходе масштабной спецоперации в Харькове.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны, которые находятся на территории областного центра, — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, он следил за украинскими защитниками, пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях.

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В зоне особого внимания вражеского агента были военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности.

– Задокументированы факты скрытой фото и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору разведывательной информации, — рассказали в ведомстве.

Вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, следователи обнаружили вражеский схрон со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов.

Готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев: в Харькове СБУ задержала агента ФСБ / 8 фотографий

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицев А.П.

– Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал его родственник, проживающий на территории РФ. Кроме слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, — рассказали следователи.

Для коммуникации с ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.



Сейчас подозреваемый под стражей. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).