Собирала персональные данные украинцев для врага: СБУ задержала чиновницу-коллаборантку в Лимане

Март, 14 в 14:57

СБУ в ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях Донбасса разоблачила еще одну вражескую приспешницу. Ею оказалась бывшая чиновница одного из отделений Укрпочты на территории Лимана.

– После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и присоединилась к рядам местной оккупационной администрации. Там ее назначили главой “отдела приема граждан управления труда и социальной защиты населения ДНР”, — сообщает СБУ.

Отмечается, что находясь на “должности”, коллаборантка собирала персональные данные граждан, которые передавала российским оккупантам. Вынуждала пенсионеров и льготников переводить соцвыплаты под “российскую юрисдикцию”.

После освобождения Лимана фигурантка пыталась скрываться от правосудия и вернулась на прежнее место работы в Укрпочту.

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Однако реализовать свои планы ей так и не удалось. Сотрудники СБУ установили факты коллаборационной деятельности приспешницы врага и задержали ее.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).