Собирала персональные данные украинцев для врага: СБУ задержала чиновницу-коллаборантку в Лимане
СБУ в ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях Донбасса разоблачила еще одну вражескую приспешницу. Ею оказалась бывшая чиновница одного из отделений Укрпочты на территории Лимана.
– После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и присоединилась к рядам местной оккупационной администрации. Там ее назначили главой “отдела приема граждан управления труда и социальной защиты населения ДНР”, — сообщает СБУ.
Отмечается, что находясь на “должности”, коллаборантка собирала персональные данные граждан, которые передавала российским оккупантам. Вынуждала пенсионеров и льготников переводить соцвыплаты под “российскую юрисдикцию”.
После освобождения Лимана фигурантка пыталась скрываться от правосудия и вернулась на прежнее место работы в Укрпочту.
Однако реализовать свои планы ей так и не удалось. Сотрудники СБУ установили факты коллаборационной деятельности приспешницы врага и задержали ее.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).