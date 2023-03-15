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Факти / Надзвичайні події

Готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців: у Харкові СБУ затримала агента ФСБ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
сбу
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного російського агента під час масштабної спецоперації у Харкові.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

– Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру, – йдеться у повідомленні. 

Як з’ясували слідчі, він стежив за українськими захисниками, намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.

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У зоні особливої уваги ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки.

– Задокументовано факти прихованої фото та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передання агресору розвідувальної інформації, – розповіли у відомстві.

Поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, слідчі виявили ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів.

Готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців: у Харкові СБУ затримала агента ФСБ / 8 фотографий

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П.

– Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території РФ.

Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України, – розповіли слідчі. 

Для комунікації з ФСБ їхній агент використовував анонімні месенджери, а передання розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

Ніні підозрюваний під вартою. Слідчі повідомили йому  про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Джерело: СБУ
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