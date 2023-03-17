Март, 17 в 14:46

В селе Перевальное, что между Симферополем и Алуштой в оккупированном Крыму, прогремели взрывы.

Об этом пишут в соцсетях.

Сообщается, что в этом селе находится военная база России, а именно дислоцируется 126 отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ.

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Известно, что российские военные именно из этой бригады часто гибли на Херсонском направлении.

Также ранее сообщалось, что оккупанты из 126 бригады массово пишут рапорты на увольнение “по соображениям совести”, потому что, как оказывается, в Украине их никто не ждет.

Сейчас информации от оккупационных властей Крыма о взрывах в Перевальном нет.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму нарастает беспокойство среди населения. Также российский бизнес, который зашел на полуостров после аннексии в 2014 году, готовится к эвакуации.