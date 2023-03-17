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Факти / Надзвичайні події

У селі Перевальне в Криму пролунав вибух: там знаходиться військова база РФ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У селі Перевальне в Криму пролунав вибух: там знаходиться військова база РФ
Фото: Depositphotos

У селі Перевальне, що між Сімферополем та Алуштою в окупованому Криму, пролунали вибухи.

Про це повідомляють у соцмережах.

Повідомляється, що у цьому селі знаходиться військова база Росії, а саме дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ РФ.

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Відомо, що російські військові саме з цієї бригади багато гинули на Херсонському напрямку.

Google Maps

Також раніше повідомлялося, що окупанти зі 126 бригади масово пишуть рапорти на звільнення “з міркувань совісті”, бо як виявляється в Україні їх ніхто не чекає.

Наразі інформації від окупаційної влади Криму про вибухи у Перевальному немає.

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