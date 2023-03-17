У селі Перевальне в Криму пролунав вибух: там знаходиться військова база РФ
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У селі Перевальне, що між Сімферополем та Алуштою в окупованому Криму, пролунали вибухи.
Про це повідомляють у соцмережах.
Повідомляється, що у цьому селі знаходиться військова база Росії, а саме дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ РФ.
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Відомо, що російські військові саме з цієї бригади багато гинули на Херсонському напрямку.
Також раніше повідомлялося, що окупанти зі 126 бригади масово пишуть рапорти на звільнення “з міркувань совісті”, бо як виявляється в Україні їх ніхто не чекає.
Наразі інформації від окупаційної влади Криму про вибухи у Перевальному немає.