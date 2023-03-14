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Факты / Україна

Панические настроения растут: в Крыму набирает обороты массовая мобилизация

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Крим, Севастополь
Фото: Depositphotos

Так называемая “частичная мобилизация” российской власти в оккупированном Крыму начала набирать обороты, что вызывает беспокойство среди населения полуострова.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Несмотря на обещания, полученные коллаборантом Аксеновым от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет. Вместе с тем среди коллаборантов и россиян, которые переселилися в Крым растут панические настроения, — говорится в сообщении.

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Также сообщается о подготовке к эвакуации бизнеса РФ, который зашел на полуостров после аннексии в 2014 году. Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, который еще в 2022 году просел и не будет иметь никакого спроса в этом сезоне.

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