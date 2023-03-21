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Факты / Происшествия

В Армянске в Крыму заметили беспилотники, прогремели взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В городе Армянск на территории временно оккупированного Крымского полуострова заметили беспилотники. Впоследствии там прогремели взрывы, сообщают местные жители.

Армянск на карте

Местные жители делятся кадрами работы российской ПВО в Крыму, всего на данный момент сообщается по меньшей мере о восьми взрывах.

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Кроме того, поступают сообщения о пролете дронов Вооруженных сил Украины над Армянском.

Официально информация не подтверждена, сообщается, что в результате сбивания БПЛА и их падения в частном секторе в некоторых районах Джанкоя есть перебои с подачей электроэнергии.

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