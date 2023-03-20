Март, 20 в 21:58

В Джанкое на территории временно оккупированного Крымского полуострова прогремели мощные взрывы в районе местного аэродрома.

Обновлено в 21:58. После взрывов в части города Джанкой на Крымском полуострове исчезло электроснабжение.

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Обновлено в 21:04. О взрывах сообщают местные жители и пропагандистские Telegram-каналы. Пока не известно, что именно могло взорваться в Джанкое.

Джанкой на карте

По неофициальным данным, был сбит беспилотник, утверждают пользователи соцсетей. Однако информация нуждается в подтверждении.

Вблизи Джанкоя в Крыму расположена военная авиабаза. Сейчас она эксплуатируется ВМФ России в составе Черноморского флота.

До российской оккупации Крымского полуострова в 2014 году Джанкой был украинским военным аэродромом, а затем гражданским аэропортом.

После начала полномасштабного вторжения аэродром возле города Джанкой стал главным логистическим хабом армии РФ и местом, где базируются ударные российские вертолеты.

По мненнию Forbes, для удачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Крым необходимо будет уничтожить логистическую инфраструктуру России, в частности расположенную в городе Джанкой.

Журналисты издания утверждают, что этот город на Крымском полуострове может оказаться в руинах к тому моменту, как туда войдут украинский Силы обороны.