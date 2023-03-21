Березень, 20 в 22:28

У місті Армянськ на території тимчасово окупованого Кримського півострова помітили безпілотники. Згодом там прогриміли вибухи, повідомляють місцеві жителі.

Армянськ на карті

Місцеві жителі діляться кадрами роботи російської ППО в Криму, загалом наразі повідомляється щонайменше про вісім вибухів.

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Крім того, надходять повідомлення про проліт дронів Збройних сил України над Армянськом.

Офіційно інформацію не підтверджено, повідомляють, що внаслідок збиття БПЛА та їх падіння в приватному секторі в деяких районах Джанкоя є перебої з подачею електроенергії.