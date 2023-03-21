СБУ объявила подозрение псевдодиректору Запорожской АЭС Черничуку

Март, 21 в 13:39

Юрий Черничук, который до полномасштабного вторжения занимал должность заместителя главного инженера Запорожской АЭС, пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и “возглавил” станцию.

СБУ объявила колоборанту подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору).

Черничук после захвата атомной станции согласился возглавить созданную фейковую “эксплуатирующую организацию АЭС”, которая подчиняется Росатому.

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По данным следствия, он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоучреждением, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ.

Он неоднократно участвовал в шоу на российских пропагандистских телеканалах, где отрицал факты обстрелов ЗАЭС.

Сотрудники СБУ также объявили подозрение российскому блогеру Артемию Лебедеву (по ч. 3 ст. 436-2 УК — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников), который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции, где снимал заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов.

Кроме того, на сотрудничестве с оккупантами разоблачили экс-заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. Подозрение объявлено сразу по двум статьям УКУ (ч. 1 ст. 111-2 и ч. 3 ст. 436-2).

Все подозреваемые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.