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Факты / Україна

Россияне “кучкуются” на ЗАЭС, будто готовятся к бегству — Котин

Валентина Летяк, редактор ленты
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

В Энергодаре оккупанты складируют на территории Запорожской АЭС автомобили, украденные у местных жителей, будто готовятся к бегству.

Об этом в эфире телемарафона заявил президент Энергоатома Петр Котин.

— Что касается вывоза оборудования, то такие признаки действительно есть. Они сейчас собирают на атомной станции машины, которые были украдены у жителей Энергодара и других поселков, которые рядом находятся, — подчеркнул он.

По его словам, чаще всего оккупанты похищают дорогие авто, или же новые из автосалонов, и сейчас на территории ЗАЭС россияне собрали около 40 таких машин.

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— Вместе с персоналом, завезенным на АЭС из России, оккупанты “кучкуются”, и есть такое впечатление, что они готовы в любое время оставить город и саму ЗАЭС, на что мы надеемся. Но на сегодняшний день ситуация пока очень тяжелая, — подытожил Котин.

Информация о том, что оккупанты собираются бежать с Запорожской АЭС, прихватив очень ценное оборудование из Центра подготовки ремонтного и руководящего персонала ГП НАЭК Энергоатом, появилась 6 марта.

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