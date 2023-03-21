Березень, 21 в 13:39

Юрій Чернічук, який до повномасштабного вторгнення обіймав посаду заступника головного інженера Запорізької АЕС, пішов на співпрацю з російськими окупантами й “очолив” станцію.

СБУ оголосила колоборанту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору).

Чернічук після захоплення атомної станції погодився очолити створену фейкову “експлуатуючу організацію АЕС”, яка підпорядковується Росатому.

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За даними слідства, він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ.

Він неодноразовово брав участь у шоу на російських пропагандистських телеканалах, де заперечував факти обстрілів ЗАЕС.

Співробітники СБУ також оголосили про підозру російському блогеру Артемію Лебедєву (за ч. 3 ст. 436-2 ККУ – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників), який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції, де знімав замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів.

Окрім того, на співпраці з окупантами викрили ексзаступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС. Про підозру оголошено відразу за двома статтями ККУ (ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2).

Усі підозрювані наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях.