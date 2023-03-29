Март, 29 в 20:22

В Одесском академическом музыкально-драматическом театре имени Василько, который расположен на улице Пастера, произошел пожар вечером 29 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

По предварительной информации, произошло возгорание второго этажа. Площадь пожара – 20 квадратных метров.

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Местные СМИ пишут, что спасатели, прибывшие на вызов, эвакуировали людей, которые находились в здании театра.

В 19:40 стало известно, что пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Издание Думская сообщило, что когда вспыхнул пожар, в театре было не более 70 человек. В это время проходил камерный спектакль под сценой.

В августе прошлого года в Одессе вспыхнул пожар в пятиэтажном доме с мансардным этажом по улице Екатерининской, 35. Это местный памятник архитектуры – доходный дом Шестопала-Чернигова.