Пожар в центре Одессы: горит местный памятник архитектуры
Фото: ГСЧС
В Одессе 1 августа около 9.30 вспыхнул пожар в пятиэтажном доме с мансардным этажом по улице Екатерининской, 35. Это местный памятник архитектуры – доходный дом Шестопала-Чернигова (1912).
Уже более трех часов 95 спасателей при поддержке 22 единиц спецтехники ГСЧС пытаются ликвидировать возгорание.
Сложность тушения состоит в том, что из-за планировки мансарды они не имеют доступа ко всем помещениям.
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Из дома эвакуированы 30 жителей, предварительно пострадавших и погибших нет.
В 12.48 пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. Тушение пожара продолжается.
Пожар в центре Одессы: горит местный памятник архитектуры / 2 фотографии