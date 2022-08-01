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Факты / Происшествия

Пожар в центре Одессы: горит местный памятник архитектуры

Валентина Летяк, редактор ленты
Пожежа у центрі Одеси
Фото: ГСЧС

В Одессе 1 августа около 9.30 вспыхнул пожар в пятиэтажном доме с мансардным этажом по улице Екатерининской, 35. Это местный памятник архитектуры – доходный дом Шестопала-Чернигова (1912).

Уже более трех часов 95 спасателей при поддержке 22 единиц спецтехники ГСЧС пытаются ликвидировать возгорание.

Сложность тушения состоит в том, что из-за планировки мансарды они не имеют доступа ко всем помещениям.

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Из дома эвакуированы 30 жителей, предварительно пострадавших и погибших нет.

В 12.48 пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. Тушение пожара продолжается.

Пожежа у центрі Одеси
Пожежа у центрі Одеси
Пожежа у центрі Одеси
Пожежа у центрі Одеси
Пожар в центре Одессы: горит местный памятник архитектуры / 2 фотографии

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Источник: ГСЧС
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