Березень, 29 в 20:22

В Одеському академічному музично-драматичному театрі імені Василька, який розташований на вулиці Пастера, сталася пожежа увечері 29 березня.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

За попередньою інформацією, сталося займання другого поверху. Площа пожежі – 20 квадратних метрів.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що рятувальники, які прибули на виклик, евакуювали людей, що були у будівлі театру.

О 19:40 стало відомо, що пожежу ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило.

Видання Думська повідомяє, коли спалахнула пожежа, в театрі було не більш ніж 70 осіб. У цей час відбувалася камерна вистава під сценою.

У серпні минулого року в Одесі спалахнула пожежа в п’ятиповерховому будинку з мансардним поверхом по вулиці Катерининській, 35. Це місцева пам’ятка архітектури –прибутковий будинок Шестопала-Чернігова.