Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Брянской области с дрона сбросили взрывчатку возле военкомата и здания МВД РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
В Брянской области с дрона сбросили взрывчатку возле военкомата и здания МВД РФ
Фото: Pixabay

В Брянской области России с дрона сбросили взрывчатку на местный военкомат, а также неподалеку от здания Министерства внутренних дел РФ.

Об этом сообщил российский губернатор Брянской области Александр Богомаз на своем Telegram-канале.

По его словам, атака якобы произошла в Севском районе. Украинские военные или другие официальные лица этот инцидент не комментировали.

Сейчас смотрят

— Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте, — отметил Богомаз.

Он утверждает, что взрывчатку с дронов сбросили якобы вблизи здания Министерства внутренних дел России. По его словам, пострадавших нет.

Читайте
KRAKEN показал уничтожение двух башен наблюдения в Брянской и Курской областях РФ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка