В Брянской области с дрона сбросили взрывчатку возле военкомата и здания МВД РФ

Апрель, 04 в 0:12

В Брянской области России с дрона сбросили взрывчатку на местный военкомат, а также неподалеку от здания Министерства внутренних дел РФ.

Об этом сообщил российский губернатор Брянской области Александр Богомаз на своем Telegram-канале.

По его словам, атака якобы произошла в Севском районе. Украинские военные или другие официальные лица этот инцидент не комментировали.

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— Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте, — отметил Богомаз.

Он утверждает, что взрывчатку с дронов сбросили якобы вблизи здания Министерства внутренних дел России. По его словам, пострадавших нет.