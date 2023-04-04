У Брянській області з дрона скинули вибухівку біля військкомату і будівлі МВС РФ
Фото: Pixabay
У Брянській області Росії з дрона скинули вибухівку на місцевий військкомат, а також неподалік будівлі Міністерства внутрішніх справ РФ.
Про це повідомив російський губернатор Брянської області Олександр Богомаз на своєму Telegram-каналі.
За його словами, атака начебто сталася у Севському районі. Українські військові чи інші офіційні особи цей інцидент не коментували.
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– Постраждалих немає. Внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Оперативні служби працюють на місці, – зазначив Богомаз.
Він стверджує, що вибухівку з дрони скинули начебто поблизу будівлі Міністерства внутрішніх справ Росії. За його словами, постраждалих немає.