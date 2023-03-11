KRAKEN показал уничтожение двух башен наблюдения в Брянской и Курской областях РФ

Март, 11 в 19:10

Силами противотанковой группы спецподразделения KRAKEN уничтожены две автономные башни наблюдения Муром в Брянской и Курской областях.

Об этом сообщило спецподразделение KRAKEN в Telegram.

– Минус две башни наблюдения в России, – говорится в сообщении.

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В опубликованном спецподразделением видео уточняется, что эти автономные башни давали возможность врагу наблюдать за нашей территорией на расстоянии 15 км и по времени 24/7.

– Реагирует на любое движение на нашей территории и корректирует вражескую артиллерию, выполняет сопровождение вражеских ДРГ и блокирует деятельность Сил обороны Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале марта в Брянской области России украинские военные уничтожили автономную башню наблюдения Гренадер, с помощью которого российские захватчики имели возможность осматривать часть приграничной территории Украины.

К слову, в оккупированном поселке Мангуш, что вблизи Мариуполя, этой ночью произошла “бавовна”. В результате этого около 20 захватчиков ликвидировано, еще 7 получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 381-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: скрин с видео