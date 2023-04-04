За $3 тыс. с человека: на Закарпатье фельдшера подозревают в переправке мужчин за границу

Апрель, 04 в 17:44

На Закарпатье сотрудники полиции совместно с пограничниками разоблачили двух местных жителей, которые организовали схему незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

Злоумышленники доставляли клиентов каретой скорой до линии границы и давали дальнейшие указания для ее пересечения. Свои услуги они оценили в $3 тыс. с одного человека. Сейчас один из подозреваемых задержан, его сообщника разыскивают.

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Известно, что к преступлению причастны двое жителей Ужгородского района в возрасте 24 и 25 лет.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники переправляли своих клиентов недалеко от поселка Великий Березный, в обход официальных пунктов пропуска. Поскольку один из фигурантов дела работает фельдшером, то именно каретой скорой они умудрились перевозить беглецов.

С включенными проблесковыми маячками злоумышленники практически беспрепятственно пересекали посты правоохранителей и таким образом доставляли клиентов максимально близко к границе.

После этого, беглецы, придерживаясь указанного фигурантами маршрута, незаконно пересекали украинскую границу со Словакией.

На днях оперативники, при силовой поддержке бойцов КОРДа, задержали фельдшера с поличным, при попытке переправить двух военнообязанных мужчин. У фигуранта следователи изъяли около $6 тыс. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Расследование по данному делу продолжается.