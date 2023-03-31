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На Буковине СБУ задержала священника УПЦ МП, который организовал канал по вывозу уклонистов за границу

Анастасия Кожушко, редактор ленты
СБУ, Служба безпеки України
Фото: Depositphotos

На Буковине СБУ задержала священника УПЦ МП, который организовал канал по незаконному выезду мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

–К организации противоправной деятельности причастен помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

Клирик предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов, – говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что в сентябре прошлого года священник пообещал троим местным жителям организовать “беспрепятственный” выезд в Румынию.

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При этом сообщники фигуранта якобы должны были обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС.

– Пунктом сбора уклонистов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу.

Но вместо обещанных документов клиентов доставили в пограничный район и показали “зеленку”, через которую они якобы могут перейти в соседнюю страну, – рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств священнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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Источник: СБУ
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