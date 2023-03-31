На Буковине СБУ задержала священника УПЦ МП, который организовал канал по вывозу уклонистов за границу
На Буковине СБУ задержала священника УПЦ МП, который организовал канал по незаконному выезду мужчин призывного возраста за границу.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
–К организации противоправной деятельности причастен помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.
Клирик предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов, – говорится в сообщении.
Следователи выяснили, что в сентябре прошлого года священник пообещал троим местным жителям организовать “беспрепятственный” выезд в Румынию.
При этом сообщники фигуранта якобы должны были обеспечить клиентов документами для свободного передвижения на территории ЕС.
– Пунктом сбора уклонистов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу.
Но вместо обещанных документов клиентов доставили в пограничный район и показали “зеленку”, через которую они якобы могут перейти в соседнюю страну, – рассказали в СБУ.
На основании собранных доказательств священнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.