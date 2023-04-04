За $3 тис. з людини: на Закарпатті фельдшера підозрюють у переправленні чоловіків за кордон

Квітень, 04 в 17:44

На Закарпатті працівники поліції спільно з прикордонниками викрили двох місцевих жителів, які організували схему незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Закарпатській області.

Зловмисники доставляли клієнтів каретою швидкої до лінії кордону та давали подальші вказівки для його перетину. Свої послуги вони оцінили у $3 тис. з однієї людини. Нині одного з підозрюваних затримано, його спільника розшукують.

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Відомо, що до злочину причетні двоє жителів Ужгородського району віком 24 і 25 років.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники переправляли своїх клієнтів неподалік селища Великий Березний, в обхід офіційних пунктів пропуску. Оскільки один із фігурантів справи працює фельдшером, то саме каретою швидкої вони примудрилися перевозити втікачів.

З увімкненими проблисковими маячками зловмисники практично безперешкодно перетинали пости правоохоронців і таким чином доставляли клієнтів максимально близько до кордону.

Після цього втікачі, дотримуючись вказаного фігурантами маршруту, незаконно перетинали український кордон зі Словаччиною.

Днями оперативники, за силової підтримки бійців КОРДу, затримали фельдшера на гарячому, під час спроби переправити двох військовозобов’язаних чоловіків. У фігуранта слідчі вилучили близько $6 тис. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України. Розслідування у цій справі триває.