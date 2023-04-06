Апрель, 06 в 17:09

Служба безопасности разоблачила агента Кремля, которая создала Телеграмм-канал для сбора разведданных об обороне Одессы.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Прежде всего ее интересовали локации укрепрайонов вблизи побережья Одесской области. Для сбора закрытых сведений фигурантка создала собственный прокремлевский Тelegram-канал, на который подписались несколько сотен единомышленников, – говорится в сообщении.

В паблике она призвала своих читателей делать скриншоты электронных карт с координатами подразделений украинских войск и присылать ей в личные сообщения.

Сейчас смотрят

– Полученные сведения злоумышленница планировала переправить российским оккупантам. Впрочем, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее, – рассказали в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Создала Тelegram-канал для сбора разведданных об обороне Одессы. СБУ задержала агента Кремля / 3 фотографии

Злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления