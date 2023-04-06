Квітень, 06 в 17:09

Служба безпеки викрила агентку Кремля, яка створила Телеграм-канал для збору розвідданих про оборону Одеси.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Насамперед її цікавили локації укріпрайонів поблизу узбережжя Одещини. Для збору закритих відомостей фігурантка створила власний прокремлівський Тelegram-канал, на який підписалися декілька сотень однодумців, – йдеться у повідомленні.

У пабліку вона закликала своїх читачів робити скриншоти електронних карт із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення.

Зараз дивляться

– Отримані відомості зловмисниця планувала переправити російським окупантам. Втім, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її, – розповіли в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Створила Тelegram-канал для збору розвідданих про оборону Одеси. СБУ затримала агентку Кремля / 3 фотографии

Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.