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Наводила российские ракеты на больницы и общежития. В Краматорске СБУ задержала вражескую информаторшу

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Наводила российские ракеты на больницы и общежития. В Краматорске СБУ задержала вражескую информаторшу
Фото: СБУ

Служба безопасности в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области разоблачила вражескую информаторку, которая наводила российские ракеты на больницы и общежития в Краматорске.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Злоумышленницей оказалась жительница Краматорска, которую дистанционно завербовал сотрудник ФСБ РФ, – говорится в сообщении.

По данным следствия, для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети Вконтакте и Одноклассники, где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии РФ.

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– По указанию агрессора фигурантка пыталась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона. Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий, – рассказали в СБУ.

Разведданные нужны были оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею вражеского разведывательного задания.

У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для выполнения вражеских указаний и коммуникации с представителем российской спецслужбы.

Предательнице сообщили о подозрении. Суд уже избрал ей меру пресечения — содержание под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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Источник: СБУ
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