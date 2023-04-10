Охотился на HIMARS. В Одесской области СБУ задержала солдата ВМС, который сливал врагу разведданные
В Одесской области Служба безопасности разоблачила еще одного агента российских спецслужб, который охотился на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Предателем оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, который был завербован врагом после начала полномасштабной агрессии.
– Установлено, что оккупанты выбрали ему псевдоним Крымчанин и отработали задание по сбору информации об обороне Одесской области, – говорится в сообщении.
По указанию РФ он скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей региона.
Кроме того, он пытался обнаружить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS.
Полученные данные мужчина пытался передать своему российскому “куратору” через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах.
– Сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения им разведывательного задания, – рассказали в СБУ.
Следователи установили, что для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.