Апрель, 10 в 15:19

В Одесской области Служба безопасности разоблачила еще одного агента российских спецслужб, который охотился на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Предателем оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, который был завербован врагом после начала полномасштабной агрессии.

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– Установлено, что оккупанты выбрали ему псевдоним Крымчанин и отработали задание по сбору информации об обороне Одесской области, – говорится в сообщении.

По указанию РФ он скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей региона.

Кроме того, он пытался обнаружить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Охотился на HIMARS. В Одесской области СБУ задержала солдата ВМС, который сливал врагу разведданные / 3 фотографии

Полученные данные мужчина пытался передать своему российскому “куратору” через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах.

– Сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения им разведывательного задания, – рассказали в СБУ.

Следователи установили, что для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.