Полював на HIMARS. На Одещині СБУ затримала солдата ВМС, який зливав ворогу розвіддані
На Одещині Служба безпеки викрила ще одного агента російських спецслужб, який полював на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Зрадником виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.
– Встановлено, що окупанти обрали йому псевдонім Кримчанин та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області, – йдеться у повідомленні.
За вказівкою РФ він приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону.
Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS.
Отримані дані чоловік намагався передати своєму російському куратору через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.
– Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії й затримали під час виконання ним розвідувального завдання, – розповіли в СБУ.
Слідчі встановили, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.