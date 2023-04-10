Полював на HIMARS. На Одещині СБУ затримала солдата ВМС, який зливав ворогу розвіддані

Квітень, 10 в 15:19

На Одещині Служба безпеки викрила ще одного агента російських спецслужб, який полював на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Зрадником виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.

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– Встановлено, що окупанти обрали йому псевдонім Кримчанин та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області, – йдеться у повідомленні.

За вказівкою РФ він приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону.

Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS.



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Отримані дані чоловік намагався передати своєму російському куратору через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.

– Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії й затримали під час виконання ним розвідувального завдання, – розповіли в СБУ.

Слідчі встановили, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.