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Факти / Надзвичайні події

Полював на HIMARS. На Одещині СБУ затримала солдата ВМС, який зливав ворогу розвіддані

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Полював на HIMARS. На Одещині СБУ затримала солдата ВМС, який зливав ворогу розвіддані
Фото: СБУ

На Одещині Служба безпеки викрила ще одного агента російських спецслужб, який полював на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Зрадником виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.

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– Встановлено, що окупанти обрали йому псевдонім Кримчанин та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області, – йдеться у повідомленні. 

За вказівкою РФ він приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону.

Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS.

Полював на HIMARS. На Одещині СБУ затримала солдата ВМС, який зливав ворогу розвіддані / 3 фотографии

 

Отримані дані чоловік намагався передати своєму російському куратору через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.

– Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії й затримали під час виконання ним розвідувального завдання, – розповіли в СБУ. 

Слідчі встановили, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
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