В центре Киева прорыв теплотрассы: дорогу заливает кипятком
В Киеве в районе Дружбы народов произошел прорыв теплотрассы.
Обновлено в 10:10. Киевтеплоэнерго локализовало повреждение теплосети на бульваре Николая Михновского.
Сейчас идет подготовка к ремонтным работам — завершить их планируют в течение суток.
Повреждение магистрального трубопровода произошло в 08:40. Трубопровод диаметром 700 мм был введен в эксплуатацию в 1961 году.
Как сообщили в Патрульной полиции Киева, авария на трубопроводе произошла на улице Подвысоцкого.
Автомобильную дорогу и тротуары заливает горячей водой, образовался такой густой туман, что вокруг почти ничего не видно.
В сторону Лыбедской уже образовалась автомобильная пробка.
Объезд осуществляется через улицу Товарную.
Как сообщают в КГВА, из-за прорыва теплотрассы также затруднено движение на проспекте Михновского.
Фото: Патрульная полиция Киева