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Факты / Происшествия

В центре Киева прорыв теплотрассы: дорогу заливает кипятком

Марта Бондаренко, редактор ленты
В центре Киева прорыв теплотрассы: дорогу заливает кипятком

В Киеве в районе Дружбы народов произошел прорыв теплотрассы.

Обновлено в 10:10. Киевтеплоэнерго локализовало повреждение теплосети на бульваре Николая Михновского.

Сейчас идет подготовка к ремонтным работам — завершить их планируют в течение суток.

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Повреждение магистрального трубопровода произошло в 08:40. Трубопровод диаметром 700 мм был введен в эксплуатацию в 1961 году.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, авария на трубопроводе произошла на улице Подвысоцкого.

Автомобильную дорогу и тротуары заливает горячей водой, образовался такой густой туман, что вокруг почти ничего не видно.

В сторону Лыбедской уже образовалась автомобильная пробка.

Объезд осуществляется через улицу Товарную.

Как сообщают в КГВА, из-за прорыва теплотрассы также затруднено движение на проспекте Михновского.

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Фото: Патрульная полиция Киева

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