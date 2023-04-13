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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Сегодня Львов и Чернигов, завтра – Тернополь: в каких городах завершился отопительный сезон

Опалення
Фото: Dreamstime

Отопительный сезон в Украине обычно заканчивается в середине апреля, но все зависит от погоды и температуры воздуха в частности. Поэтому из-за потепления в некоторых городах уже начали выключать батареи.

Первым городом, который завершил отопительный сезон, стал Днепр. В течение нескольких дней здесь фиксировали температуру до +8, поэтому 22 марта отключили теплоснабжение.

В других городах Днепропетровской области, например в Каменском, отопительный сезон завершили 25 марта, а в Никополе сделали это 31 марта.

Следующим стал Херсон, где отопительный сезон завершили 24 марта. Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Об отключении отопления в Запорожье заявили 31 марта. В Полтаве также завершили отопительный сезон с 31 марта.

Харьков выключил батареи 6 апреля. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что подписал соответствующее распоряжение.

В Киеве завершение отопительного сезона пришлось на 8 апреля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

12 апреля — в Луцке и Ровно.

Во Львове и Чернигове выключили тепло сегодня, 13 апреля.

В пятницу, 14 апреля, с 00:00 отопительный сезон завершается в Тернополе.

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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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