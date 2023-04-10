У центрі Києва прорив теплотраси: дорогу заливає окропом
У Києві в районі Дружби народів стався прорив теплотраси.
Оновлено о 10:10. Київтеплоенерго локалізувало пошкодження тепломережі на бульварі Миколи Міхновського.
Зараз триває підготовка до ремонтних робіт – завершити їх планують впродовж доби.
Пошкодження магістрального трубопроводу сталося 08:40. Трубопровід діаметром 700 мм був введений в експлуатацію в 1961 році.
Як повідомили в Патрульній поліції Києва, аварія на трубопроводі сталася на вулиці Підвисоцького.
Автомобільну дорогу та тротуари заливає гарячою водою, утворився такий густий туман, що довкола майже нічого не видно.
У бік Либідської вже утворився автомобільний затор.
Об’їзд здійснюється через вулицю Товарну.
Як повідомляють у КМВА, через прорив теплотраси також ускладнено рух на проспекті Міхновського.
Фото: Патрульна поліція Києва