Квітень, 10 в 10:10

У Києві в районі Дружби народів стався прорив теплотраси.

Оновлено о 10:10. Київтеплоенерго локалізувало пошкодження тепломережі на бульварі Миколи Міхновського.

Зараз триває підготовка до ремонтних робіт – завершити їх планують впродовж доби.

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Пошкодження магістрального трубопроводу сталося 08:40. Трубопровід діаметром 700 мм був введений в експлуатацію в 1961 році.

Як повідомили в Патрульній поліції Києва, аварія на трубопроводі сталася на вулиці Підвисоцького.

Автомобільну дорогу та тротуари заливає гарячою водою, утворився такий густий туман, що довкола майже нічого не видно.

У бік Либідської вже утворився автомобільний затор.

Об’їзд здійснюється через вулицю Товарну.

Як повідомляють у КМВА, через прорив теплотраси також ускладнено рух на проспекті Міхновського.

Фото: Патрульна поліція Києва