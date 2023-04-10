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Факты / Происшествия

В Краматорске и Славянске прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Краматорске и Славянске Донецкой области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

— Краматорский район — очень громко. Краматорск — слышны мощные взрывы. Славянск — взрывы. Немедленно в укрытие, — говорится в сообщениях местных Telegram-каналов.

Стоит отметить, что сейчас объявлен сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях, Александровском районе Кировоградской области и временно оккупированном Крыму.

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