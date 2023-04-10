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Факти / Надзвичайні події

У Краматорську та Слов’янську прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

У Краматорську та Слов’янську Донецької області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

– Краматорський район – дуже голосно. Краматорськ – чутно потужні вибухи. Слов’янськ – вибухи. Негайно в укриття, – йдеться у повідомленнях місцевих Telegram-каналів.

Варто зазначити, що наразі оголошено сигнал повітряної тривоги у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях, Олександрівському районі на Кіровоградщині та тимчасово окупованому Криму.

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