У Краматорську та Слов’янську прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
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У Краматорську та Слов’янську Донецької області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
– Краматорський район – дуже голосно. Краматорськ – чутно потужні вибухи. Слов’янськ – вибухи. Негайно в укриття, – йдеться у повідомленнях місцевих Telegram-каналів.
Варто зазначити, що наразі оголошено сигнал повітряної тривоги у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях, Олександрівському районі на Кіровоградщині та тимчасово окупованому Криму.
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