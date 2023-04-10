Квітень, 10 в 1:15

У Краматорську та Слов’янську Донецької області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

– Краматорський район – дуже голосно. Краматорськ – чутно потужні вибухи. Слов’янськ – вибухи. Негайно в укриття, – йдеться у повідомленнях місцевих Telegram-каналів.

Варто зазначити, що наразі оголошено сигнал повітряної тривоги у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях, Олександрівському районі на Кіровоградщині та тимчасово окупованому Криму.