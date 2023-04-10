Россияне атакуют Херсонщину с авиации: по Новобериславу ударили управляемыми авиабомбами
Фото: Госпогранслужба
Российские войска атакуют Херсонщину с авиации. В частности, армия РФ нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. В то же время вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской громады.
Информация об объемах разрушений уточняется, отмечают в ОВА. Предварительно, жертв среди мирных жителей области нет.
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