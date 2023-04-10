Россияне атакуют Херсонщину с авиации: по Новобериславу ударили управляемыми авиабомбами

Апрель, 09 в 22:27

Российские войска атакуют Херсонщину с авиации. В частности, армия РФ нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. В то же время вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской громады.

Информация об объемах разрушений уточняется, отмечают в ОВА. Предварительно, жертв среди мирных жителей области нет.