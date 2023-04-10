Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС: СБУ задержала российского информатора

Валентина Летяк, редактор ленты
СБУ затримала російського інформатора
Фото: СБУ

В Николаевской области сотрудники СБУ разоблачили информатора российской ФСБ, который собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию.

Враг планировал использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов по энергообъектам.

Шпионом оказался житель Южноукраинска, которого дистанционно завербовали оккупанты в феврале этого года. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из Telegram-каналов.

Сейчас смотрят

За выполнение заданий он получил на банковскую карточку 2 тыс. грн так называемого аванса.

Злоумышленника задержали, когда он фотографировал один из объектов критической инфраструктуры. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами.

Мужчине объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Читайте
Опасно близко: две российские ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС

Источник: СБУ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка