Собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС: СБУ задержала российского информатора

Апрель, 10 в 11:02

В Николаевской области сотрудники СБУ разоблачили информатора российской ФСБ, который собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию.

Враг планировал использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов по энергообъектам.

Шпионом оказался житель Южноукраинска, которого дистанционно завербовали оккупанты в феврале этого года. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из Telegram-каналов.

Сейчас смотрят

За выполнение заданий он получил на банковскую карточку 2 тыс. грн так называемого аванса.

Злоумышленника задержали, когда он фотографировал один из объектов критической инфраструктуры. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами.

Мужчине объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.