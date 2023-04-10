Собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС: СБУ задержала российского информатора
В Николаевской области сотрудники СБУ разоблачили информатора российской ФСБ, который собирал разведданные о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию.
Враг планировал использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов по энергообъектам.
Шпионом оказался житель Южноукраинска, которого дистанционно завербовали оккупанты в феврале этого года. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих прокремлевских сообщений в одном из Telegram-каналов.
За выполнение заданий он получил на банковскую карточку 2 тыс. грн так называемого аванса.
Злоумышленника задержали, когда он фотографировал один из объектов критической инфраструктуры. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами.
Мужчине объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.