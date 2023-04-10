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Факти / Надзвичайні події

Збирав дані про оборону Південноукраїнської АЕС: СБУ затримала російського інформатора

Валентина Летяк, редакторка стрічки
СБУ затримала російського інформатора
Фото: СБУ

У Миколаївській області співробітники СБУ викрили інформатора російської ФСБ, який збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.

Ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів по енергооб’єктах.

Шпигуном виявився житель Южноукраїнська, якого дистанційно завербували окупанти у лютому цього року. У поле зору російських спецслужб він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з Telegram-каналів.

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За виконання завдань він отримав на банківську картку 2 тис. грн так званого авансу.

Зловмисника затримали, коли він фотографував один із об’єктів критичної інфраструктури. У нього вилучили мобільний телефон з доказами.

Чоловіку оголошено підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розслідування триває.

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Джерело: СБУ
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