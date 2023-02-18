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Факты / Происшествия

Опасно близко: две российские ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС

Валентина Летяк, редактор ленты
Південноукраїнська АЕС

Утром, 18 февраля, во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух российских крылатых ракет.

В Энергоатоме осудили очередной акт ядерного терроризма со стороны страны-агрессора.

— Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении города Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту, — уточняют атомщики.

По данным компании, угроза попадания в реактор с соответствующими последствиями снова была высокой.

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Поэтому Энергоатом снова обратился к МАГАТЭ с требованием принять срочные меры для прекращения ядерного терроризма РФ, вывода оккупационных войск с территории Запорожской АЭС и установления демилитаризованной зоны вокруг нее.

Утром 18 февраля РФ выпустила из акватории Черного моря четыре крылатые ракеты типа Калибр.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить две ракеты, одну из которых — в Николаевской области.

Две другие, к сожалению, повредили жилые дома и учебные заведения в Хмельницком, также ранены два человека.

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Фото: Энергоатом

Источник: Энергоатом
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