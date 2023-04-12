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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Создал агентурную сеть РФ. СБУ сообщила о подозрении экс-беркутовцу

Создал агентурную сеть РФ. СБУ сообщила о подозрении экс-беркутовцу
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему беркутовцу, который создал агентурную сеть РФ во фронтовых областях Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Следователи установили личность руководителя агентурной группы ФСБ, которая была разоблачена в ходе контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области в августе прошлого года.

Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции Беркут Валерий Астахов.

После оккупации Крыма он перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием Евпаторийская рота народного ополчения.

– В начале полномасштабного вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В ее состав предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных регионов, в том числе из Бахмута, – говорится в сообщении.

Основной задачей вражеских агентов был сбор разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны вблизи фронта.

Полученную информацию злоумышленники переправляли Астахову через Telegram в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов.

– Бывший беркутовец передавал эти данные своим кураторам из ФСБ на территории захваченного Крыма. Они нужны были оккупантам для наведения и корректировки ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск, – рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Астахову о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателя, а также всех его приспешников и их российских кураторов к ответственности.

Напомним, что во время спецоперации в Бахмуте в конце лета 2022 года контрразведка СБУ задержала одного из активных участников вражеской агентуры с оперативным псевдонимом Седой. Обвинительный акт в отношении задержанного уже направлен в суд.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Беркут, Война в Украине, Російська агресія, СБУ
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