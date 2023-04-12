Створив агентурну мережу РФ. СБУ повідомила про підозру ексберкутівцю

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому беркутівцю, який створив агентурну мережу РФ у фронтових областях України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Слідчі встановили особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито під час контрдиверсійних заходів на Донеччині в серпні минулого року.

Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції Беркут Валерій Астахов.

Після окупації Криму він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою Євпаторійська рота народного ополчення.

– На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу зрадник дистанційно залучив кілька десятків жителів південних і східних регіонів, зокрема з Бахмута, – йдеться у повідомленні.

Основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони поблизу фронту.

Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через Telegram у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів.

– Колишній беркутівець передавав ці дані своїм кураторам із ФСБ на території захопленого Криму. Вони потрібні були окупантам для наведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ, – розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських кураторів до відповідальності.

Нагадаємо, що під час спецоперації у Бахмуті наприкінці літа 2022 року контррозвідка СБУ затримала одного з активних учасників ворожої агентури з оперативним псевдонімом Сєдой. Обвинувальний акт щодо затриманого вже скеровано до суду.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.