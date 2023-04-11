Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся
Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Разведывали оборонные линии ВСУ на границе: в Харьковской области разоблачили информаторов ФСБ РФ

СБУ викрила інформаторів РФ на Харківщині
Фото: СБУ

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила двух российских информаторов, которые разведывали оборонные укрепления украинских военных на границе с РФ.

Спецоперацию провела контрразведка СБУ в деоккупированных районах области.

Информаторами ФСБ РФ оказались два жителя города Волчанск.

Сейчас смотрят

Один из них сразу после захвата оккупантами части области добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Но выполнять разведывательные задачи начал только в начале 2023 года.

Впоследствии злоумышленник привлек знакомую, которую вывел на прямую связь с ФСБ РФ.

Информаторы собирали разведывательные данные о местах базирования и перемещения украинских войск на территории Волчанской громады.

Прежде всего злоумышленников интересовала информация об оборонных линиях вдоль границы с РФ, а также о пунктах временной дислокации подразделений Нацполиции и СБУ.

СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині
СБУ затримала інформаторів ФСБ РФ на Харківщині

Кроме того, российские информаторы собирали данные о пунктах выдачи гуманитарной помощи и общественно-политической обстановке в приграничном регионе Харьковской области.

– Разведданные были нужны оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов, – подчеркнули в СБУ.

Фигуранты общались с ФСБ через мессенджер Telegram с соблюдением мер конспирации.

По месту жительства обоих задержанных прошли обыски. Были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ РФ.

Следователи СБУ уже сообщили злоумышленникам о подозрении. Суд избрал им меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога.

Недавно в Николаевской области СБУ разоблачила информатора российской ФСБ, собиравшего данные об охране Южноукраинской атомной электростанции .

Читайте также
Корректировал ракетный удар по многоэтажке. В Запорожье задержали агента Кремля
Разведывали оборонные линии ВСУ на границе: в Харьковской области разоблачили информаторов ФСБ РФ

Источник: СБУ
Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВР вернула доплаты в 30 тысяч грн: кого касается и откуда будут брать деньги
Разведывали оборонные линии ВСУ на границе: в Харьковской области разоблачили информаторов ФСБ РФ
Бои в Бахмуте, авиаудары по Орехову, Гуляйполю и Бериславу: что происходит на 412-е сутки войны (онлайн)
Разведывали оборонные линии ВСУ на границе: в Харьковской области разоблачили информаторов ФСБ РФ
Из 1,3 тыс. погибших во время оккупации Киевской области более 700 были расстреляны – НПУ
Андрій Нєбитов
Запад может принять решение по истребителям для Украины до лета – СМИ
винищувачі F-16
Ход войны мог быть другим. Заместитель министра Мельник хочет, чтобы помощь Германии была больше
Борис Пісторіус міністр оборони Німеччини
Видео
Интервью Эксклюзив
Было бы честью воевать на вашей стороне: самый известный пилот ВВС США заявил, что готов защищать Украину

Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.

Артем Куля, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Разведывали оборонные линии ВСУ на границе: в Харьковской области разоблачили информаторов ФСБ РФ
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Разведывали оборонные линии ВСУ на границе: в Харьковской области разоблачили информаторов ФСБ РФ
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь