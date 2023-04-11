В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила двух российских информаторов, которые разведывали оборонные укрепления украинских военных на границе с РФ.

Спецоперацию провела контрразведка СБУ в деоккупированных районах области.

Информаторами ФСБ РФ оказались два жителя города Волчанск.

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Один из них сразу после захвата оккупантами части области добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Но выполнять разведывательные задачи начал только в начале 2023 года.

Впоследствии злоумышленник привлек знакомую, которую вывел на прямую связь с ФСБ РФ.

Информаторы собирали разведывательные данные о местах базирования и перемещения украинских войск на территории Волчанской громады.

Прежде всего злоумышленников интересовала информация об оборонных линиях вдоль границы с РФ, а также о пунктах временной дислокации подразделений Нацполиции и СБУ.

Кроме того, российские информаторы собирали данные о пунктах выдачи гуманитарной помощи и общественно-политической обстановке в приграничном регионе Харьковской области.

– Разведданные были нужны оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов, – подчеркнули в СБУ.

Фигуранты общались с ФСБ через мессенджер Telegram с соблюдением мер конспирации.

По месту жительства обоих задержанных прошли обыски. Были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ РФ.

Следователи СБУ уже сообщили злоумышленникам о подозрении. Суд избрал им меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога.

Недавно в Николаевской области СБУ разоблачила информатора российской ФСБ, собиравшего данные об охране Южноукраинской атомной электростанции .

Источник : СБУ

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