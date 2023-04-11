Разведывали оборонные линии ВСУ на границе: в Харьковской области разоблачили информаторов ФСБ РФ
В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила двух российских информаторов, которые разведывали оборонные укрепления украинских военных на границе с РФ.
Спецоперацию провела контрразведка СБУ в деоккупированных районах области.
Информаторами ФСБ РФ оказались два жителя города Волчанск.
Один из них сразу после захвата оккупантами части области добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Но выполнять разведывательные задачи начал только в начале 2023 года.
Впоследствии злоумышленник привлек знакомую, которую вывел на прямую связь с ФСБ РФ.
Информаторы собирали разведывательные данные о местах базирования и перемещения украинских войск на территории Волчанской громады.
Прежде всего злоумышленников интересовала информация об оборонных линиях вдоль границы с РФ, а также о пунктах временной дислокации подразделений Нацполиции и СБУ.
Кроме того, российские информаторы собирали данные о пунктах выдачи гуманитарной помощи и общественно-политической обстановке в приграничном регионе Харьковской области.
– Разведданные были нужны оккупантам для подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов, – подчеркнули в СБУ.
Фигуранты общались с ФСБ через мессенджер Telegram с соблюдением мер конспирации.
По месту жительства обоих задержанных прошли обыски. Были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с ФСБ РФ.
Следователи СБУ уже сообщили злоумышленникам о подозрении. Суд избрал им меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога.
Недавно в Николаевской области СБУ разоблачила информатора российской ФСБ, собиравшего данные об охране Южноукраинской атомной электростанции .
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