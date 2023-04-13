Корректировал атаки дронов по Одессе. СБУ задержала агента Кремля

Служба безопасности, в ходе контрдиверсионных мероприятий, задержала еще одного вражеского информатора, который корректировал атаки беспилотников по Одессе.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным контрразведки СБУ, мужчина распространял информацию о местах расположения подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса Одессы.

Именно по его координатам оккупанты осуществили один из ударов иранскими дронами Shahed по территории областного центра.

По данным следствия, пособником оккупантов оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса.

– Мужчина распространял в созданной им в мессенджере Telegram группе, участники которой были преимущественно россиянами, информацию о местах расположения на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений Сил обороны и их вооружения. Кроме того, информатор сливал данные по выполнению предприятием оборонных заказов, – говорится в сообщении.

Следователи установили, что после российских воздушных атак подозреваемый фиксировал и распространял в собственной группе последствия прилетов с детализацией степеней поражения атакованных объектов. Эти данные враг мог использовать для осуществления повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу.

– На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований), – рассказали в СБУ.

Суд избрал предателю меру пресечения – содержание под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Источник : СБУ

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