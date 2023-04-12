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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Призывал к разделению Украины: СБУ задержала сторонника Медведчука

Призывал к разделению Украины: СБУ задержала сторонника Медведчука
Фото: СБУ

СБУ задержала пропагандиста за призывы к “разделению” Украины. Он еще до начала войны входил в группу политических пиарщиков, которые работают на Виктора Медведчука.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что фигурант занимался “раскруткой” медийного образа приспешника Кремля как “миротворца”, которого “слышат” в Москве.

Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах.

Кроме того, в начале 2020 года коллаборант добровольно начал работать на российское информагентство News-front, зарегистрированное во временно оккупированном Крыму.

– После начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и оттуда неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах. Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине, — написал он.

Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника в Хмельницком была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях.

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На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена).

Фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, Российская пропаганда, СБУ
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