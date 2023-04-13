Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля

СБУ
Фото: СБУ, Depositphotos

Служба безпеки, упродовж контрдиверсійних заходів, затримала ще одного ворожого інформатора, який коригував атаки безпілотників по Одесі.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними контррозвідки СБУ, чоловік поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони й стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси.

Саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами Shahed по території обласного центру.

Як з’ясували слідчі, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу. 

– Чоловік поширював у створеній ним у месенджері Telegram групі, учасники якої були переважно росіянами, інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд із ним підрозділів Сил оборони та їхнього озброєння. Крім того, інформатор зливав дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень, – йдеться у повідомленні. 

Слідчі встановили, що після російських повітряних атак підозрюваний фіксував і поширював у власній групі наслідки прильотів із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних і підготувань до нових ударів дронами-камікадзе по українському місту.

Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля

– На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань), – розповіли в СБУ.

Суд обрав зраднику запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Читайте також
Закликав до поділу України: СБУ затримала прихильника Медведчука
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Дрони, Одеська область, Російська агресія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Кракові 63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генконсульства України
Консульство України у Кракові
Любитель зброї, який працював на військовій базі: видання WP дізналося, хто стоїть за витоком документів США
Пентагон
Російські еліти не вірять у перемогу, але сподіваються на нічию – ГУР
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
У РФ деякі регіони скасували паради до Дня Перемоги: росіяни можуть запанікувати
Парад до Дня Перемоги в РФ
Річниця знищення Москви. Резніков пояснив, як вплинуло на перебіг війни потоплення крейсера
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь