Коригував атаки дронів по Одесі. СБУ затримала агента Кремля

Служба безпеки, упродовж контрдиверсійних заходів, затримала ще одного ворожого інформатора, який коригував атаки безпілотників по Одесі.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними контррозвідки СБУ, чоловік поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони й стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси.

Саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами Shahed по території обласного центру.

Як з’ясували слідчі, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу.

– Чоловік поширював у створеній ним у месенджері Telegram групі, учасники якої були переважно росіянами, інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд із ним підрозділів Сил оборони та їхнього озброєння. Крім того, інформатор зливав дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень, – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що після російських повітряних атак підозрюваний фіксував і поширював у власній групі наслідки прильотів із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних і підготувань до нових ударів дронами-камікадзе по українському місту.

– На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань), – розповіли в СБУ.

Суд обрав зраднику запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Джерело : СБУ

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