Охотились на HIMARS и корректировали ракетные атаки. Суд отправил за решетку трех информаторов ФСБ
Суд отправил за решетку еще трех информаторов ФСБ, которые корректировали российские удары в районах Бахмута и Краматорска.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, злоумышленники собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в зоне активных боевых действий на Восточном направлении.
– Прежде всего они пытались обнаружить укрепрайоны и фортификационные сооружения подразделений ВСУ, а также охотились на позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS. Кроме того, вражеские приспешники передавали агрессору координаты объектов социальной инфраструктуры, в том числе местных школ, – говорится в сообщении.
Злоумышленников приговорили от 8 до 12 лет тюрьмы.
Отмечается, что среди осужденных — инженер одного из стратегических предприятий Донецкой области.
В течение июня прошлого года чиновник разведывал места базирования Сил обороны под Бахмутом и передавал собранные сведения агрессору через мессенджер.
На основании собранных доказательств он признан виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Еще одним вражеским соратником оказался житель Краматорска, который передавал в ФСБ локации городских объектов критической и социальной инфраструктуры.
— К подрывной деятельности злоумышленник пытался привлекать местных жителей в качестве информаторов. Для этого создал и лично администрировал три пророссийских Тelegram-канала с общей аудиторией более 10 тыс. подписчиков, – рассказали в СБУ.
Также к реальному сроку заключения приговорена жительница Покровского района, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству через запрещенные соцсети Вконтакте и Одноклассники.
По указанию агрессора она скрыто фотографировала места дислокации личного состава и военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина