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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Охотились на HIMARS и корректировали ракетные атаки. Суд отправил за решетку трех информаторов ФСБ

суд
Фото: Pexels, СБУ

Суд отправил за решетку еще трех информаторов ФСБ, которые корректировали российские удары в районах Бахмута и Краматорска.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, злоумышленники собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в зоне активных боевых действий на Восточном направлении.

– Прежде всего они пытались обнаружить укрепрайоны и фортификационные сооружения подразделений ВСУ, а также охотились на позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS. Кроме того, вражеские приспешники передавали агрессору координаты объектов социальной инфраструктуры, в том числе местных школ, – говорится в сообщении.

Злоумышленников приговорили от 8 до 12 лет тюрьмы.

Отмечается, что среди осужденных — инженер одного из стратегических предприятий Донецкой области.

В течение июня прошлого года чиновник разведывал места базирования Сил обороны под Бахмутом и передавал собранные сведения агрессору через мессенджер.

На основании собранных доказательств он признан виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Охотились на HIMARS и корректировали ракетные атаки. Суд отправил за решетку трех информаторов ФСБ
Охотились на HIMARS и корректировали ракетные атаки. Суд отправил за решетку трех информаторов ФСБ
Охотились на HIMARS и корректировали ракетные атаки. Суд отправил за решетку трех информаторов ФСБ
Охотились на HIMARS и корректировали ракетные атаки. Суд отправил за решетку трех информаторов ФСБ
Охотились на HIMARS и корректировали ракетные атаки. Суд отправил за решетку трех информаторов ФСБ
Охотились на HIMARS и корректировали ракетные атаки. Суд отправил за решетку трех информаторов ФСБ

Еще одним вражеским соратником оказался житель Краматорска, который передавал в ФСБ локации городских объектов критической и социальной инфраструктуры.

— К подрывной деятельности злоумышленник пытался привлекать местных жителей в качестве информаторов. Для этого создал и лично администрировал три пророссийских Тelegram-канала с общей аудиторией более 10 тыс. подписчиков, – рассказали в СБУ.

Также к реальному сроку заключения приговорена жительница Покровского района, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству через запрещенные соцсети Вконтакте и Одноклассники.

По указанию агрессора она скрыто фотографировала места дислокации личного состава и военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, СБУ, Суд
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