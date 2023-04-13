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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Полювали на HIMARS та корегували ракетні атаки. Суд відправив за ґрати трьох інформаторів ФСБ

суд
Фото: Pexels, СБУ

Суд відправив за ґрати ще трьох інформаторів ФСБ, які коригували російські удари в районах Бахмута та Краматорська.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, зловмисники збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у зоні активних бойових дій на Східному напрямку.

– Насамперед вони намагались виявити укріпрайони та фортифікаційні споруди підрозділів ЗСУ, а також полювали на позиції реактивних артилерійських систем HIMARS. Крім того, ворожі поплічники передавали агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема місцевих шкіл, – йдеться у повідомленні.

Зловмисників було засуджено від 8 до 12 років тюрми.

Зазначається, що серед засуджених – інженер одного зі стратегічних підприємств Донеччини.

Упродовж червня минулого року посадовець розвідував місця базування Сил оборони під Бахмутом і передавав зібрані відомості агресору через месенджер.

На підставі зібраних доказів його визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 ККУ.

Полювали на HIMARS та корегували ракетні атаки. Суд відправив за ґрати трьох інформаторів ФСБ
Полювали на HIMARS та корегували ракетні атаки. Суд відправив за ґрати трьох інформаторів ФСБ
Полювали на HIMARS та корегували ракетні атаки. Суд відправив за ґрати трьох інформаторів ФСБ
Полювали на HIMARS та корегували ракетні атаки. Суд відправив за ґрати трьох інформаторів ФСБ
Полювали на HIMARS та корегували ракетні атаки. Суд відправив за ґрати трьох інформаторів ФСБ
Полювали на HIMARS та корегували ракетні атаки. Суд відправив за ґрати трьох інформаторів ФСБ

Ще одним ворожим поплічником виявився мешканець Краматорська, який передавав до ФСБ локації міських об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.

– До підривної діяльності зловмисник намагався залучати місцевих жителів як інформаторів. Для цього створив й особисто адміністрував три проросійські Тelegram-канали із загальною аудиторією понад 10 тис. підписників, – розповіли в СБУ.

Також до реального терміну ув’язнення засуджено мешканку Покровського району, яку ФСБ залучила до співпраці через заборонені соцмережі Вконтакте та Одноклассники.

За вказівкою агресора вона приховано фотографувала місця дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, СБУ, Суд
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