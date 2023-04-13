Спрятали во время отступления. На Черниговщине СБУ обнаружила два тайника с российскими боеприпасами

На Черниговщине Служба безопасности, в ходе контрдиверсионных мероприятий, установила местонахождение еще двух тайников с русскими боеприпасами в пограничных районах.

Установлено, что оккупанты скрыли эти арсеналы во время их бегства от контрнаступления Сил обороны в прошлом году.

В результате оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружено:

21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;

боевые гранаты;

800 патронов к стрелковому оружию.

Другой замаскированный вражеский тайник найден в нежилом помещении рядом с зернохранилищем.

Из тайника изъято:

два выстрела к реактивным противотанковым гранатометам и пороховой заряд к ним;

патроны калибра 7,62 мм.

Сейчас обнаруженные боеприпасы направлены на нужды подразделений Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Днепре коммунальщики во время уборки нашли в мусорном баке мешок с боеприпасами.

Ранее мы рассказывали, что в Запорожье СБУ обнаружила схрон с тротилом и боеприпасами.

Источник : СБУ

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