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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Спрятали во время отступления. На Черниговщине СБУ обнаружила два тайника с российскими боеприпасами

Спрятали во время отступления. На Черниговщине СБУ обнаружила два тайника с российскими боеприпасами
Фото: СБУ

На Черниговщине Служба безопасности, в ходе контрдиверсионных мероприятий, установила местонахождение еще двух тайников с русскими боеприпасами в пограничных районах.

Установлено, что оккупанты скрыли эти арсеналы во время их бегства от контрнаступления Сил обороны в прошлом году.

В результате оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружено:

  • 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;
  • боевые гранаты;
  • 800 патронов к стрелковому оружию.

Другой замаскированный вражеский тайник найден в нежилом помещении рядом с зернохранилищем.

Из тайника изъято:

  • два выстрела к реактивным противотанковым гранатометам и пороховой заряд к ним;
  • патроны калибра 7,62 мм.

Сейчас обнаруженные боеприпасы направлены на нужды подразделений Вооруженных сил Украины.

Спрятали во время отступления. На Черниговщине СБУ обнаружила два тайника с российскими боеприпасами
Спрятали во время отступления. На Черниговщине СБУ обнаружила два тайника с российскими боеприпасами
Спрятали во время отступления. На Черниговщине СБУ обнаружила два тайника с российскими боеприпасами
Спрятали во время отступления. На Черниговщине СБУ обнаружила два тайника с российскими боеприпасами
Спрятали во время отступления. На Черниговщине СБУ обнаружила два тайника с российскими боеприпасами
Спрятали во время отступления. На Черниговщине СБУ обнаружила два тайника с российскими боеприпасами

Напомним, в Днепре коммунальщики во время уборки нашли в мусорном баке мешок с боеприпасами.

Ранее мы рассказывали, что в Запорожье СБУ обнаружила схрон с тротилом и боеприпасами.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Летальное оружие, Російська агресія, СБУ, Черниговская область
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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