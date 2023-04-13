Спрятали во время отступления. На Черниговщине СБУ обнаружила два тайника с российскими боеприпасами
На Черниговщине Служба безопасности, в ходе контрдиверсионных мероприятий, установила местонахождение еще двух тайников с русскими боеприпасами в пограничных районах.
Установлено, что оккупанты скрыли эти арсеналы во время их бегства от контрнаступления Сил обороны в прошлом году.
В результате оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружено:
- 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;
- боевые гранаты;
- 800 патронов к стрелковому оружию.
Другой замаскированный вражеский тайник найден в нежилом помещении рядом с зернохранилищем.
Из тайника изъято:
- два выстрела к реактивным противотанковым гранатометам и пороховой заряд к ним;
- патроны калибра 7,62 мм.
Сейчас обнаруженные боеприпасы направлены на нужды подразделений Вооруженных сил Украины.
Напомним, в Днепре коммунальщики во время уборки нашли в мусорном баке мешок с боеприпасами.
Ранее мы рассказывали, что в Запорожье СБУ обнаружила схрон с тротилом и боеприпасами.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина